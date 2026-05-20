Θεσσαλονίκη: Εγκληματική οργάνωση έκανε διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες, με λεία άνω των 200.000 ευρώ – 5 συλλήψεις

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ εκτός από τις συλλήψεις, έχουν κατασχεθεί και όπλα
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ (ΓΙAΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Στο στόχαστρο της αστυνομίας έχει βρεθεί εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη που έκανε διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες με λεία που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί (20/5/2026)στη Θεσσαλονίκη με επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να διέπραττε κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα και κατασχέθηκε οπλισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιο «θεαματικό» χτύπημα της συγκεκριμένης ομάδας έγινε σε κατάστημα, απ’ όπου οι δράστες αφαίρεσαν σχεδόν 150.000 ευρώ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης διέπραξαν επίσης τρεις διαρρήξεις σε σπίτια με λεία χρήματα και κοσμήματα, δύο κλοπές (αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα), όπως επίσης μία ληστεία σε βάρος πεζού.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση θα κάνει η ΕΛ.ΑΣ. μετά το πέρας της επιχείρησης.

