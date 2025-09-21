Ελλάδα

Συναγερμός για εκρηκτικά στο πλοίο «Θαλασσίτης» στη Χίο

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού για τους απαραίτητους ελέγχους
Συναγερμός το βράδυ της Κυριακής (21/9/25) στο λιμάνι της Χίου, όταν το φορτηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», με σημαία Κύπρου, καθυστέρησε τον απόπλου του και αποβίβασε επιβάτες και οχήματα, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με το λιμενικό, στο πλοίο που έκανε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, επέβαιναν 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τους απαραίτητους ελέγχους και τη διερεύνηση της καταγγελίας.

