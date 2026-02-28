Συναγερμός στη βάση στη Σούδα: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις

Σε συναγερμό έχει τεθεί η βάση στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν για χτύπημα σε αμερικανικές βάσεις μετά τις επιθέσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση στη Σούδα, παρά μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας λόγω των απειλών του Ιράν για πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν πως στη Σούδα λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις και ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Η βάση της Σούδας φιλοξενεί αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ με τους Φρουρούς της Επανάστασης να έχουν δηλώσει επίσημα πως κάθε βάση των ΗΠΑ είναι στόχος: «Όπως είχαμε ανακοινώσει, σε απάντηση στην αναίσχυντη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγκληματικές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμείλικτα μέχρι να ηττηθεί οριστικά ο εχθρός.

Δεδομένης της επιθετικότητας του αμερικανικού στρατού και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, ενώ στοχεύει (το Ιράν) τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ Ισραήλ), όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Είθε το ηρωικό και γενναίο έθνος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να διατηρήσει την ειρήνη του. Οι ένοπλες δυνάμεις θα υπερασπιστούν τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα αποφασιστικά και ακλόνητα».