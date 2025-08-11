Ελλάδα

Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος με 168 επιβάτες

Στιγμιότυπο από τη φωτιά
Στιγμιότυπο από τη φωτιά

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (11.08.2025) όταν ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό σκάφος, που βρισκόταν στα ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ξεκίνησε από τη μία μηχανή επιβατηγού – τουριστικού σκάφους, το οποίο βρισκόταν στα ανοιχτά του νησιού και για την ακρίβεια έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού, βόρεια της Ζακύνθου, με ελληνική σημαία.

Στο σκάφος επέβαιναν 168 επιβάτες και 7 μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με το Ionian TV, στην περιοχή έφτασαν άμεσα ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, αλλά και κάποοα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών.

Στη συνέχεια, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου, ενώ ταυτόχρονα ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Τελικά, τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά που ήταν στη μία μηχανή του σκάφους, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

