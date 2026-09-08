Συναγερμός στο Εφετείο Αθηνών: Απέδρασε 26χρονος κρατούμενος, αναζητείται από τις Αρχές

Ένας 26χρονος κρατούμενος απέδρασε από το Εφετείο Αθηνών το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026).

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Εφετείο Αθηνών, μετά την απόδραση του κρατούμενου. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κρατούμενος βρισκόταν υπό την ευθύνη της Δικαστικής Αστυνομίας, όταν κατάφερε να διαφύγει από το δικαστικό μέγαρο. Πρόκειται για 26χρονο Ρομά, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές, ενώ έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του.