Συνελήφθη 41χρονος στον Νέο Κόσμο με διεθνές ένταλμα από την Τουρκία

Καταζητείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Περιπολικό
Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβαν το πρωί της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου στον Νέο Κόσμο έναν 41χρονο αλλοδαπό καταζητούμενο με διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Τουρκία.

Ο 41χρονος που συνελήφθη στον Νέο Κόσμο ήταν καταζητούμενος με ένταλμα από την Τουρκία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 41χρονος κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2017 ήταν υπεύθυνος φυτείας 113 δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Τουρκίας ενώ τα έτη 2014 και 2009 διέπραξε ληστεία σε γραφεία εταιρείας και κλοπές μηχανών σκαφών αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

