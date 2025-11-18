Ελλάδα

Συνελήφθη 46χρονος καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας

Ο 46χρονος αλλοδαπός κατηγορείται ότι διέπραξε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Περιπολικό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στη Βούλα ένας 46χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας για διάπραξη απάτης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ύποπτο όχημα να κινείται σε περιοχή στη Βούλα και το κάλεσαν σε έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 46χρονου οδηγού εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης.
 
Συγκεκριμένα, ο 46χρονος αλλοδαπός κατηγορείται ότι διέπραξε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αποκτώντας παράνομα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή του Βελιγραδίου, με το χρηματικό ποσό να υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια Δηναρίων Σερβίας.
 
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Ελλάδα
