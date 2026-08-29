Ελλάδα

Συνελήφθη ειδικός φρουρός για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονης – Είχε πάει να παραλάβει την ταυτότητά της και την ακολούθησε

Ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία και στη συνέχεια συνελήφθη ο αστυνομικός, ο οποίος για την ώρα, διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την σχετική καταγγελία έκανε ο πατέρας του κοριτσιού ενώ στη συνέχεια, η 16χρονη αναγνώρισε σε φωτογραφίες τον άνθρωπο που όπως λέει η ίδια, την παρενόχλησε σεξουαλικά… Οι συνάδελφοί του, συνέλαβαν τον ειδικό φρουρό λίγο αργότερα στο σπίτι του.

Ο 27χρονος ειδικός φρουρός συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, 28/8/26, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου…

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr ο πατέρας της 16χρονης πήγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε ότι, όπως ενημερώθηκε από την ίδια, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, πήγε η 16χρονη κόρη του να παραλάβει την καινούρια ταυτότητά της από την Αστυνομία.

Κατά την αποχώρηση της, αστυνομικός της συγκεκριμένης υπηρεσίας, που υπηρετεί στο Γραφείο Έκδοσης Ταυτοτήτων, την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του και στη συμβολή των οδών Αφροδίτης και Λ. Ποσειδώνος, στάθμευσε το όχημά του, την προσέγγισε και έκανε σχολιασμούς όπως «Είσαι πολύ όμορφη».

Η ανήλικη, τον ενημέρωσε επανειλημμένα για την ηλικία της, πλην όμως εκείνος, χωρίς να έχει πτοηθεί, ζήτησε να την αγκαλιάσει, το οποίο η ανήλικη αρνήθηκε ρητά. Τότε ο κατηγορούμενος, την αγκάλιασε πιάνοντάς την από την μέση και αποπειράθηκε να την φιλήσει, αλλά η ανήλικη τον απώθησε με τα χέρια της και έφυγε.

Εξεταζόμενη στη συνέχεια από αστυνομικούς για την υπόθεση, η ανήλικη επιβεβαίωσε την καταγγελία του πατέρα της, αναγνωρίζοντας κατά την επίδειξη φωτογραφιών τον Ειδικό Φρουρό ως τον Αστυνομικό που έκανε σε βάρος της αυτές τις πράξεις.

Έτσι, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του ειδικού φρουρού και τον προσήγαγαν στην έδρα της Υπηρεσίας, όπου και συνελήφθη για τις αναφερόμενες πράξεις.

Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής και ανέφερε ότι θα απολογηθεί στον Εισαγγελέα ενώπιον του συνηγόρου του.

Το Σάββατο 29/8/26, οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για παράβαση των άρθρων για «Προσβολή Γενετήσιας Αξιοπρέπειας Ανηλίκου», παραπέμποντάς τον στο Γ΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, όπου αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την 07-09-2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
140
63
53
46
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: «Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής»
Το ΥΠΕΞ χαρακτήρισε αβάσιμους και απαράδεκτους τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ ότι η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες
ΥΠΕΞ 6
Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης σε βάρος 99χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα - Προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Προσπάθησαν να την πείσουν να βάλει κοσμήματα και χρήματα σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι της, με το πρόσχημα ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος.
φωτογραφία αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος
Newsit logo
Newsit logo