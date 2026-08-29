Ελλάδα

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2757: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας
ΛΟΤΤΟ
Δελτία ΛΟΤΤΟ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2757, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου 2026. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 5, 27, 36, 39, 41, 43.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr έως και μισή ώρα πριν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
143
63
53
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο – ντοκουμέντα για τη βόμβα στο εξοχικό επιχειρηματία στη Λευκάδα
Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες έχει καταγραφεί σε διάφορες φάσεις του σχεδίου ενώ ο ένας εκ των δραστών, είχε μαζί και το κινητό τηλέφωνό του που εξέπεμπε σήμα κατά τη διάρκεια της «δουλειάς»
Εικόνα από ΣΚΑΪ
Απάντηση ΥΠΕΞ σε Τουρκία: «Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής»
Το ΥΠΕΞ χαρακτήρισε αβάσιμους και απαράδεκτους τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ ότι η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες
ΥΠΕΞ 7
Newsit logo
Newsit logo