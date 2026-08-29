Βούτηξε τα κλειδιά από γραφείο τελετών και έκανε ανενόχλητος κλοπή 13.000 ευρώ

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε γραφείο τελετών στο Αίγιο. Ο δράστης παρακολούθησε τις κινήσεις των ανθρώπων που μπαινόβγαιναν στο γραφείο, παρατηρώντας ότι έκρυβαν κλειδιά της επιχείρησης σε εξωτερικό σημείο.

Σύμφωνα με το apohxos.gr χρησιμοποιώντας τα κλειδιά, μπήκε στο γραφείο τελετών σε ώρα που δεν βρισκόταν κανείς στην επιχείρηση στο Αίγιο και «σήκωσε» μετρητά 3.000 ευρώ αλλά και 50 συλλεκτικά νομίσματα συνολική αξίας 10.000 ευρώ.

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Ο δράστης μπήκε και βγήκε από το χώρο σαν κύριος, με τα κλειδιά, χωρίς να προκαλέσει ζημιές στην είσοδο.

Την υπόθεση διερευνούν οι Αρχές.