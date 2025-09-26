Συμβαίνει τώρα:
Συνελήφθη ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού για βία σε 2χρονο αγοράκι – Του έλειπε μια τούφα από τα μαλλιά

Η μητέρα πήγε το παιδάκι στο νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια μετέβη στην Αστυνομία όπου υπέβαλε μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού
Στη σύλληψη ενός 54χρονου ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού σταθμού της Αττικής προχώρησε η αστυνομία μετά από καταγγελία μητέρας για βία στο 2ο χρονο αγοράκι της.

Η μητέρα του 2χρονου πήγε στο ΑΤ Ωρωπού το βράδυ της Πέμπτης (25.9.25) και κατήγγειλε ότι ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού που εδρεύει στη Βορειοανατολική Αττική έπιασε το παιδί από τα μαλλιά και το χτύπησε.

Σύμφωνα με τη μητέρα, το παιδάκι γυρίζοντας από τον βρεφονηπιακό σταθμό έκλαιγε και του έλειπε μια τούφα από τα μαλλιά.

Η γυναίκα τηλεφώνησε στον βρεφονηπιακό σταθμό για εξηγήσεις και της απάντησαν ότι το παιδάκι πήγε να περάσει από μια πόρτα στην κουζίνα και για να μην χτυπήσει ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπάθησε να το πιάσει, τραβώντας το από τα μαλλιά και του έφυγε μια τούφα.

Η μητέρα πήγε το παιδάκι στο νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια μετέβη στην Αστυνομία όπου υπέβαλε μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού.

Το παιδί θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού. 

