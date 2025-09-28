Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο – Τι δήλωσε στο newsit.gr μέσα από την Τροχαία

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης που τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου «πήρε σβάρνα» με το πολυτελές όχημά του, αυτοκίνητα σε γειτονιά της Φιλοθέης προκαλώντας φθορές, βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά από αναζήτηση των αστυνομικών στο σπίτι του στα βόρεια προάστια άλλα και στο θέατρο όπου εργάζεται παρουσιάστηκε στο τμήμα καθώς σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ η πρόκληση φθορών σε οχήματα είναι πλημμέλημα, όπου στη συνέχεια συνελήφθη.

Μέχρι στιγμή έχουν καταγραφεί φθορές σε τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα.

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά τις 4, όταν κάτοικοι της Φιλοθέης όπου διαμένει ο γνωστός ηθοποιός, άκουσαν εκκωφαντικούς θορύβους και όταν βγήκαν στα μπαλκόνια διαπίστωσαν ότι το όχημα του γνωστού ηθοποιού ήταν σε μια …περίεργη πορεία και έπαιρνε σβάρνα τα σταθμευμένα οχήματα.

Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία συγκρατώντας την πινακίδα και αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον αναζητούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε προκαλέσει φθορές σε οχήματα της περιοχής.

Τελικά μετά από αναζήτηση στο σπίτι του αλλά και στο θέατρο που εργάζεται πριν από λίγη ώρα ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στις αρχές.

Μπισμπίκης στο newsit.gr: «Ήρθα να δώσω μια κατάθεση και θα φύγω»

Το newsit.gr επικοινώνησε με τον γνωστό ηθοποιό ο οποίος μέσα από το τμήμα της Κηφισιάς προτού συλληφθεί δήλωσε τα εξής: «Ήρθα στο τμήμα να κάνω μια δήλωση γιατί με ειδοποίησαν από την Αστυνομία για φθορές σε δυο οχήματα. Και ήρθα να κάνω μια δήλωση. Δεν έχω συλληφθεί.

Σε μια στροφή βρήκα δυο οχήματα κοντά στο σπίτι μου στη Φιλοθέη με ένα αγροτικό αυτοκίνητο Ford Raptor που έχω και αυτό είναι όλο. Ήρθα να κάνω δήλωση και δεν έχει γίνει κάτι. Ούτε έχω συλληφθεί, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ήρθα να δώσω μια κατάθεση και θα φύγω. Πρώτη φορά βρίσκω σε αυτοκίνητο και ήρθα να κάνω τη δήλωσή μου.

Αυτά που λέτε ότι έχει συμβεί και άλλη φορά τα λέει ένας κάτοικος στην περιοχή, ο οποίος έχει πρόβλημα και δεν είναι στα καλά του. Μια φορά μάλιστα μου είχε πει πως επειδή το αυτοκίνητό του είχε ένα σημάδι, ότι εγώ βρήκα λίγο και το προκάλεσα.

Του είπα όμως ότι το δικό μου το αυτοκίνητο είναι ψηλό και αποκλείεται να έγινε κάτι τέτοιο».

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.