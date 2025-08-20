Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 25χρονος Τούρκος που καταζητείται για συνέργεια σε δολοφονία

Συνελήφθη, το πρωί της Τρίτης (19-8-2025) στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ένας 25χρονος Τούρκος ο οποίος προσπάθησε να μπει στην χώρα και κατηγορείται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Ο 25χρονος Τούρκος συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς οι Αρχές της Τουρκίας τον ψάχνανε εδώ και χρόνια με ερυθρά Αγγελία καθώς φαίνεται ότι είχε συμμετάσχει σε ανθρωποκτονία ατόμου που έγινε τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα, ο δράστης της δολοφονίας, που ήταν μαζί με τον 25χρονο, πυροβόλησε και σκότωσε άνδρα με τον οποίο είχαν κάποιες διαφορές και στη συνέχεια ο 25χρονος έβγαλε τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους για να μην τους εντοπίσουν όταν έφευγαν από το τόπο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή όταν συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο.