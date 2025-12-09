Συνελήφθησαν 6 μέλη συμμορίας πληρωμένων εκτελεστών – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα

Στη σύλληψη έξι ατόμων που είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα προχώρησε η αστυνομία.

Πρόκειται για μια απόπειρα που είχε γίνει λίγους μήνες πριν γίνει η δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα και οι συλληφθέντες είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για απόπειρα που είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι, ενώ η δολοφονία του Γιάννη Λάλα είχε σημειωθεί την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν συλληφθεί 6 άτομα, δύο Έλληνες και 4 Αλβανοί όπου είχαν φτιάξει εγκληματική οργάνωση που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου.

Οπως έγινε γνωστό 4 από τους συλληφθέντες είχαν βασικό ρόλο στην οργάνωση και οι άλλοι δύο βοηθητικό.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 4 Καλάσνικοφ, 3 πιστόλια, κοκαΐνη αλλά και μεγάλο χρηματικό ποσό.