Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ δικηγόρων και δικαστών- Το «όχι» των δικηγόρων σε πρόταση της ΕνΔΕ

Τα «πυρά» του απερχόμενου Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έλαβε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για την πρόταση της πλειοψηφίας αλλαγής στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων των δικηγόρων και την αντικατάσταση δικηγόρων από δικαστές.

Ο Δημήτρης Βερβεσός χαρακτήρισε την πρόταση «κόκκινη γραμμή», πρακτική που θυμίζει αντίστοιχες στην…. Τουρκία. Ο πρόεδρος του ΔΣΑ για λίγες ημέρες ακόμη, επιτέθηκε στον Πρόεδρο της ΕνΔΕ κ. Χριστόφορο Σεβαστίδη, λέγοντας ότι χρησιμοποιεί «ρητορική μίσους», ενώ όπως είπε, οι δικηγόροι έχουν σταθεί κατ’ επανάληψη στο πλευρό των δικαστών και των εισαγγελέων σε ό,τι πρόβλημα ή επίθεση έχουν δεχθεί.

«Παραβιάζει την αυτορρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος και τον σκληρό πυρήνα της Διεθνούς Σύμβασης που υπέγραψε πρόσφατα η χώρα μας, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος. Εξάλλου, την άποψη αυτή επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο Άρειος Πάγος, ο οποίος, στο από 28.11.2025 Δελτίο Τύπου, θεώρησε ως επαρκές το υφιστάμενο σήμερα θεσμικό πλαίσιο για την πειθαρχική δικαιοδοσία των Δικηγορικών Συλλόγων», ανέφερε ο Δημήτρης Βερβεσός για τη ρύθμιση που ζητά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και προσέθεσε ότι οι διάδικοι κάθε δίκης επιζητούν την καλή συνεργασία των δικαστών.

«Η Ολομέλεια εμμένει στη θέση της για την ανάγκη αγαστής συνεργασίας μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης προς όφελος της Δικαιοσύνης και της Κοινωνίας. Τούτο όμως, προϋποθέτει τον αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου ενός εκάστου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Βερβεσός αντιτάχθηκε στην άλλη πρόταση της ΕνΔΕ να αφαιρούνται από τους δικηγόρους οι υποθέσεις που χειρίζονται όταν επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά στις δικαστικές αίθουσες και να αποβάλλονται με την συνοδεία αστυνομικών, επικαλούμενος το δικαίωμα επιλογής συνηγόρου, το οποίο κατοχυρώνεται από την ΕΣΔΑ.

Άλλωστε, όπως τόνισε και ο ίδιος, τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία των δικηγόρων και το δικαίωμα κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις και σε ενέργειες δικαστών και καταδικάζουν και κράτη που την παραβιάζουν.

Ήταν η τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων με προεδρεύοντα τον Δημήτρη Βερβεσό. Μετά την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοεκλεγέντες Προέδρους στους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες και για την Ολομέλεια.