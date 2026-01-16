Σύννεφα virga στόλισαν τον ουρανό της Αττικής: Τι είναι και πότε εμφανίζεται το εντυπωσιακό φαινόμενο

Όποιος παρατήρησε σήμερα (16.01.2026) τον ουρανό της Αττικής, ίσως να διαπίστωσε πως κάποια σύννεφα έχουν διαφορετικό σχήμα από αυτό που συνηθίζουν. Μικρά νέφη με «ουρές» έκαναν την εμφάνισή τους δημιουργώντας σε όλους την απορία «τι είναι αυτό;». Το Meteo σχολιάζει με την σειρά του πως δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ή παράξενο παρά μόνο για τα γνωστά «σύννεφα virga».

Το meteo σχολιάζει πως τα σύννεφα virga δημιουργούνται όταν ο υετός ξεκινά από τα νέφη αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα που υπάρχουν χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται αυτή η εικόνα με τις χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.

«Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα» σχολιάζει το Meteo.