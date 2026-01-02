Ελλάδα

Σύνταγμα: Η συγκινητική στιγμή που τα drones ζωγράφισαν το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου

Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και κατέκλυσε την πλατεία Συντάγματος, όπου οι οικοδεσπότες της βραδιάς, Νίκος Μουτσινάς και Τόνια Σωτηροπούλου, έδωσαν τον ρυθμό
Σαββόπουλος
Drones σχηματίζουν το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου / OrangePress

Μια άκρως συγκινητική στιγμή διαδραματίστηκε στο Σύνταγμα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς καθώς τα drones σχημάτισαν το πρόσωπο του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου.

Την ώρα που εκατοντάδες drones δημιουργούσαν τη μορφή του αγαπημένου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλος πάνω από τον Λυκαβηττό, από τη σκηνή ακούγονταν μελωδίες αφιερωμένες στο έργο του, ενώ νωρίτερα είχαν ερμηνευτεί δύο από τα τραγούδια του ως ελάχιστος φόρος τιμής.

Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και κατέκλυσε την πλατεία Συντάγματος, όπου οι οικοδεσπότες της βραδιάς, Νίκος Μουτσινάς και Τόνια Σωτηροπούλου, έδωσαν τον ρυθμό.

Την εκδήλωση άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση.

Στις 12 ακριβώς, ο ουρανός φωτίστηκε από πυροτεχνήματα, τα οποία όμως, όπως και πέρυσι, ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, σεβόμενα τους τετράποδους «κατοίκους» της πόλης.

Το μουσικό πάρτι με τον Κωστή Μαραβέγια και τη Ρένα Μόρφη κράτησε τον παλμό αμείωτο και μετά την έλευση του νέου έτους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
96
96
73
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση «Χάτσικο» στην Λαμία: Πέθανε ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει
Ο σκύλος ήταν επιθετικός με αποτέλεσμα να κληθεί στο σπίτι εκπαιδευτής και να τον ακινητοποιήσει, προκειμένου να μπουν οι αστυνομικοί μέσα και να εντοπίσουν τον νεκρό ιδιοκτήτη
Dangerous angry dog. Aggressive puppy dog border collie baring teeth fangs looking aggressive dangerous. Guardian growling scary dog ready for attack. Pet infected by rabies.
Ανοιχτά τα μπλόκα των αγροτών σε Μάλγαρα, Ευζώνους, Προμαχώνα και Νίκη - Από Σάββατο κλείνει η Περιμετρική Πατρών
Στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ στην πόλη του Κιλκίς
Αγρότες στα μπλόκα 53
Newsit logo
Newsit logo