Ελλάδα

Σύρος: Άνδρας κυνηγούσε με μαχαίρι γυναίκα ασθενή μέσα στα επείγοντα του νοσοκομείου

Την ώρα του περιστατικού, δεν υπήρχε φύλακας στο νοσοκομείο, καθώς απουσίαζε λόγω αναρρωτικής άδειας
Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου στη Σύρο. Στη διάρκεια της βραδινής βάρδιας, ένας άνδρας προσπάθησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε γυναίκα ασθενή!

Ο δράστης έγινε αντιληπτός από νοσηλεύτρια στα επείγοντα του νοσοκομείου στη Σύρο, η οποία με τη βοήθεια της καθαρίστριας που βρισκόταν εκείνην την ώρα στο σημείο, έκλεισε την πόρτα του τμήματος, αποκλείοντας την πρόσβαση του άνδρα στον χώρο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ωστόσο ο δράστης τράπηκε σε φυγή πριν φτάσει το περιπολικό.

Σημειώνεται ότι την ώρα που σημειώθηκε το συμβάν, δεν υπήρχε φύλακας στο νοσοκομείο, καθώς απουσίαζε λόγω αναρρωτικής άδειας.

Το σοκαριστικό περιστατικό κατήγγειλε το σωματείο εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος.

ΠΟΕΔΗΝ: Άλλο ένα περιστατικό βίας

Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη (31.03.2026), η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει πως έχουν καταγγελθεί πολλές φορές περιστατικά βίας εις βάρος του προσωπικού των νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ από ασθενείς και συνοδούς ενώ πολλές φορές έχει απειληθεί η ζωή των υγειονομικών υπαλλήλων από βίαιες επιθέσεις.

Όπως σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ «παρότι τροποποιήθηκε ο νόμος, οι διοικήσεις των νοσοκομείων αποφεύγουν να υποβάλλουν μηνύσεις στα άτομα που προκαλούν επεισόδια, ζητώντας από τα θύματα εργαζομένους να υποβάλλουν τις μηνύσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί έτσι στοχοποιούνται οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους. Επίσης, οι νομικοί σύμβουλοι των νοσοκομείων δεν αναλαμβάνουν την νομική υποστήριξη των εργαζομένων».

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά να υπάρξει σαφής εντολή από το Υπουργείο Υγείας ώστε οι διοικήσεις να υποβάλλουν αμέσως μηνυτήριες αναφορές στα άτομα που προκαλούν επεισόδια και οι νομικοί σύμβουλοι να υπερασπίζονται τους εργαζομένους δωρεάν. Ζητά ακόμα «την επανασύσταση του Προσωπικού Ασφαλείας, του οποίου οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία μέσω της Αστυνομίας, έχοντας ειδική εκπαίδευση και δικαίωμα προστασίας των ασθενών και του προσωπικού».

