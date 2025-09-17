Tα «Ελευσίνια Μυστήρια», μία παράσταση – ταξίδι στην αρχαιότητα έρχεται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας από τη βραβευμένη ομάδα ΡΟΔΑ

Τα Public, που φέτος γιορτάζουν 20 χρόνια ενεργούς παρουσίας στη ζωή μας, συνεχίζουν να στηρίζουν σε κάθε βήμα τους τον πολιτισμό και , φυσικά, όλες τις αξίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μαζί του.

Πάντα δίπλα σε δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, γίνονται Μεγάλος Χορηγός στη θεατρική παράσταση «Ελευσίνια Μυστήρια», μια μοναδική υπερπαραγωγή που υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό σε μια από τις πιο μυσταγωγικές σελίδες της αρχαιότητας.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, με ελεύθερη είσοδο για όλους, στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης υπογράφει η σκηνοθέτις Μαρία Περετζή, ενώ στη σκηνή θα βρεθεί η βραβευμένη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ, γνωστή για την αφοσίωσή της σε έργα που «γεφυρώνουν» το χθες με το σήμερα. Με τη δική τους ματιά, τα Ελευσίνια Μυστήρια ζωντανεύουν ξανά, προσκαλώντας τους θεατές σε ένα καθηλωτικό ταξίδι γεμάτο ιστορία, μύθο και παράδοση.

Η εμπειρία, όμως, δεν σταματά στη θεατρική αφήγηση: ζωντανή μουσική, διονυσιακοί χοροί και η εντυπωσιακή αναπαράσταση της Μεγάλης Πομπής από την Αθήνα στην Ελευσίνα θα συμπληρώσουν τη μαγική ατμόσφαιρα. Είναι μια σπάνια ευκαιρία να νιώσει κανείς το δέος που ενέπνεαν τα Μυστήρια της αρχαιότητας, τα οποία αποτέλεσαν για αιώνες σύμβολο γνώσης, πνευματικότητας και πολιτισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τόπος: η Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, τιμάται ξανά μέσα από αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τον ανεκτίμητο πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με τη στήριξή τους, τα Public αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά πως το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης τους. Άλλωστε, η αγάπη για τον πολιτισμό είναι κάτι πολύ παραπάνω από την αγάπη για την ιστορία, το θέατρο και τη μουσική. Είναι μία ζωτικής σημασίας δύναμη που μας ενώνει, μας εμπνέει και μας δίνει μία πιο ολοκληρωμένη ματιά στο χθες έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο.

Η είσοδος στην παράσταση είναι δωρεάν, όμως για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού απαιτείται κράτηση θέσης μέσω της πλατφόρμας tickets.public.gr ή σε όλα τα καταστήματα Public.