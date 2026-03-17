Τα σενάρια πίσω από τη βύθιση του σκάφους της Frontex στο Καστελόριζο – Ο επικίνδυνος ελιγμός, η ξέρα και τα βράχια της νησίδας Ψαρωδιά

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση σκάφους της Frontex ανοιχτά του Καστελόριζου, ερευνούν οι αρμόδιες αρχές, ενώ απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα αναμένεται να δοθούν και από τις καταθέσεις των μελών του πληρώματος.

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις λιμενικές αρχές του Καστελόριζου, όταν υπήρξε ενημέρωση για βύθιση σκάφους της Frontex στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μεγίστης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων η πρέσβης της Εσθονίας Karin Rannu και ένα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος. Αμέσως στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ιδιωτικό καταμαράν με σημαία Κύπρου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν έγκαιρα από τη θάλασσα. Λίγο αργότερα στο σκάφος σημειώθηκε έκρηξη και ακολούθησε η βύθισή του.

Οι άνδρες του Λιμενικού που ανέλαβαν την υπόθεση ερευνούν πλέον όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στη βύθιση του σκάφους, με τα επικρατέστερα σενάρια να είναι δύο. Το πρώτο είναι το πλεούμενο να προσέκρουσε σε κάποια ξέρα, ενώ το δεύτερο να έγινε κάποιο λάθος χειρισμού. Έτσι, στη δεύτερη περίπτωση εξετάζεται το ενδεχόμενο το σκάφος να κινούνταν κοντά στη νησίδα Ψαρωδία και, από κάποιο λανθασμένο ελιγμό, να χτύπησε σε κάποιο από τα βράχια που βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων από τις ακτές της.

Ο δήμαρχος Καστελόριζου, Νικόλαος Ασβέστης, μιλώντας για το περιστατικό στο newisit.gr, τόνισε ότι όλοι είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως από το σκάφος πριν από την έκρηξη:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχαμε την παρουσία της Frontex στο νησί μας, συγκεκριμένα μιας ομάδας από την Εσθονία, η οποία ολοκλήρωνε τη θητεία της. Είχαμε επίσης την επίσκεψη της πρέσβη της Εσθονίας, η οποία θέλησε να δει από κοντά το έργο της ομάδας της χώρας της. Οι άνδρες της Frontex την πήραν με σκάφος για να της δείξουν τα σημεία που επιτηρούσαν. Κατά την επιστροφή τους, και ενώ βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση από το λιμάνι της Μεγίστης, περίπου 300-400 μέτρα, το σκάφος ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν γνωρίζουμε αν προσέκρουσε σε κάτι ή αν επρόκειτο για λάθος χειρισμό. Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό της Μεγίστης, καθώς και ένα σκάφος από την Κύπρο που βρισκόταν κοντά στο σημείο, και περισυνέλεξαν τους επιβαίνοντες από τη θάλασσα. Λίγο αργότερα σημειώθηκε έκρηξη στο σκάφος, πιθανότατα από καύσιμα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί μέσα σε λιγότερο από μισό λεπτό».

«Δεν υπάρχουν επικίνδυνες ξέρες στην περιοχή»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καστελόριζου, από το περιστατικό υπήρξαν δύο σοβαρά τραυματίες, χωρίς όμως να κινδυνεύει κάποιος για τη ζωή του:

«Από το περιστατικό υπήρξαν δύο σοβαρά τραυματίες. Ο ένας έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί και εξελίσσεται θετικά. Ο δεύτερος τραυματίας είναι επίσης σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Οι υπόλοιποι είχαν ελαφρύτερους τραυματισμούς, όπως εκδορές και μώλωπες. Το σημαντικό είναι ότι όλοι είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως από το σκάφος πριν από την έκρηξη. Αν υπήρχαν άνθρωποι πάνω στο σκάφος ή σε πολύ κοντινή απόσταση τη στιγμή της έκρηξης, θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για τραγωδία με ανθρώπινες απώλειες. Το σημείο όπου έγινε το ατύχημα βρίσκεται μεταξύ της βραχονησίδας Ψωραδιάς και μιας ακόμη μικρής νησίδας. Στην περιοχή δεν υπάρχουν επικίνδυνες ξέρες, παρά μόνο κάποια βράχια πολύ κοντά στην ακτή, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο πρόσκρουσης», ανέφερε ο κ. Ασβέστης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μεγίστης για περιστατικό ανατροπής σκάφους της δύναμης Frontex, το οποίο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή εξωτερικά του λιμένα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το πλήρωμα του οποίου εντόπισε το σκάφος αναποδογυρισμένο και σε ημιβυθισμένη κατάσταση. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε και ιδιωτικό καταμαράν με σημαία Κύπρου.

Καλά στην υγεία τους οι τραυματίες

Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα – η πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, τρία μέλη του πληρώματος εσθονικής υπηκοότητας και ένα στέλεχος του Λιμενικού ως σύνδεσμος. Όλοι περισυνελέγησαν με ασφάλεια από τα σκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια, τέσσερα από τα πέντε άτομα διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου». Μεταξύ αυτών ήταν η πρέσβειρα της Εσθονίας, δύο μέλη του πληρώματος και το στέλεχος του Λιμενικού.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δύο Εσθονοί που νοσηλεύονται στη Ρόδο βρίσκονται εκτός κινδύνου, ενώ η πρέσβειρα υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις. Το στέλεχος του Λιμενικού, που τραυματίστηκε στον οφθαλμό, έλαβε την απαραίτητη φροντίδα και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το σκάφος της Frontex βυθίστηκε χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Για τα αίτια του συμβάντος διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό Σταθμό Μεγίστης.