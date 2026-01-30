Τα τρία κομβικά σημεία που οδηγήσαν στην τραγωδία της Βιολάντα: Οι «εξαφανισμένες» δεξαμενές προπανίου, οι «αόρατοι» σωλήνες και η μελέτη που έμεινε στα συρτάρια

Μπορεί οι έρευνες των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και να ξεσκονίζουν τους φακέλους των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας όμως τρία είναι τα κομβικά σημεία στην τραγωδία του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, οι ειδικοί ερευνητές επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και τα όσα έλαβαν χώρα σε καθεμία από αυτές. Πρώτο κομβικό σημείο, η μελέτη που κατέθεσε τον περασμένο Σεπτέμβριο η εταιρεία Βιολάντα στην Πυροσβεστική, στην οποία υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όπως για παράδειγμα η «εξαφάνιση» των δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων στους χώρους του εργοστασίου των Τρικάλων, αλλά και των επισημάνσεων της Πυροσβεστικής, ενώ εξετάζεται αν προχώρησε η υλοποίηση της.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι από την ημερομηνία που κατατέθηκε η μελέτη τον περασμένο Σεπτέμβριο, η αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής στα Τρίκαλα είχε χρονική προθεσμία 60 ημερών για να την εγκρίνει ή να επιβάλλει τροποποιήσεις στα κενά σημεία, ενώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια έπρεπε να ελέγξει αν λειτουργούσε πλήρως το σύστημα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Δεύτερο κομβικό σημείο, το έτος 2020. Τότε που η Περιφέρεια Θεσσαλίας με αναφορά στους υπευθύνους του εργοστασίου επεσήμανε πως οι συνολικά τέσσερις δεξαμενές προπανίου, δύο υπέργειες και δύο υπόγειες, δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας, είναι τοποθετημένες σε λάθος σημείο και πρέπει άμεσα να γίνουν οι τροποποιήσεις προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας η βιομηχανία παραγωγής μπισκότων. Με δεύτερη αναφορά λίγες ημέρες αργότερα, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας δίνει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθεί το έργο και συνεπώς προσωρινή άδεια λειτουργίας. Πέντε χρόνια μετά, δεν άλλαξε τίποτα.

Τρίτο κομβικό σημείο είναι η κατασκευή των εγκαταστάσεων προπανίου από συγκεκριμένο μηχανολόγο, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία. Τότε, ο συγκεκριμένος, όχι μόνο τοποθέτησε τις δεξαμενές αλλά κατασκεύασε τον υπόγειο αγωγό μήκους 30 μέτρων, παραβιάζοντας στην πραγματικότητα όλα τα μέτρα ασφαλείας. Και αυτό γιατί, οι κανονισμοί ασφαλείας προβλέπουν είτε ο αγωγός να είναι «κρεμαστός», όπως λέγεται στη γλώσσα τους, δηλαδή πάνω από την επιφάνεια της γης βαμμένος σε κίτρινο χρώμα που υποδηλώνει ότι μεταφέρει υγραέριο, είτε αν τοποθετηθεί κάτω από το έδαφος της γης να είναι ορατός σε κάθε σημείο για συχνό έλεγχο από τους αρμόδιους μηχανικούς και να γίνονται εργασίες συντήρησης ή αντικατάστασης μετά από πέντε χρόνια. Η τοποθέτηση του σε βάθος 80 εκατοστών, «θαμμένος» και ουσιαστικά χωρίς να είναι ορατός, παραβιάζει κάθε κανόνα ασφαλείας.

Έτσι, σύμφωνα πάντα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, υπήρξε διαρροή στον υπόγειο αγωγό μήκους 30 μέτρων και βάθους 80 εκατοστών, που προκάλεσε συσσώρευση προπανίου στο αδήλωτο και ανενεργό υπόγειο κάτω από τη μονάδα παραγωγής, και ένας σπινθήρας προκάλεσε την έκρηξη και την καταστροφή.