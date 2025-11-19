Τα Τρίκαλα σε γιορτινό κλίμα: Πυροτεχνήματα και πλήθος κόσμου στην γιορτή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Παρουσία δεκάδων ντόπιων επισκεπτών, πραγματοποιήθηκε απόψε (19.11.2025) στη νέα ανακατασκευασμένη κεντρική πλατεία των Τρικάλων, η τελετή φωταγώγησης χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελλάδα, που φωτίστηκε στα πλαίσια της γιορτής την οποία συνόδευσαν πολύχρωμα πυροτεχνήματα και χαρούμενη διάθεση, γεμίζοντας με φως τα Τρίκαλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα κεντρική πλατεία της πόλης το απόγευμα της Τετάρτης γέμισε κόσμο, μικρούς και μεγάλους, που συγκεντρώθηκαν για να απολαύσουν τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου – μιας σεκόγιας ύψους 33 μέτρων, του υψηλότερου φυσικού δέντρου στην Ελλάδα.

Την αντίστροφη μέτρηση έδωσε ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς με τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του Μύλου των Ξωτικών.

Μάλιστα, την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να ανοίξει ο Μύλος των Ξωτικών για το κοινό, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έναρξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2025 η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για παιδιά των υπαλλήλων της Π.Ε. Τρικάλων, με εορταστικές δράσεις , δραστηριότητες χριστουγεννιάτικες που συμμετέχουν τα παιδιά , διανομή δώρων και εδεσμάτων.

Επίσης η ΠΕ Τρικάλων θα μετάσχει σε Χριστουγεννιάτικα δρώμενα σε συνεργασία με Δήμους του νομού καλύπτοντας δαπάνες δράσεων, υποστήριξης και εξοπλισμού περιπτέρων, οθονών προβολής, έντυπο υλικό , διακόσμηση, είδη δώρων κ.τ.λ. σε θεματικά πάρκα του νομού και των Δήμων.