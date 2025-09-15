Ταλαιπωρία για 200 Έλληνες που βρέθηκαν στον ημιτελικό του Eurobasket στη Ρίγα: Άλλαξε η ώρα πτήσης και δεν τους ενημέρωσαν

Μια απίστευτη ταλαιπωρία βίωσαν περίπου 200 Έλληνες φίλαθλοι που ταξίδεψαν στη Ρίγα της Λετονίας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στο Eurobasket. Αντί για μια όμορφη αθλητική εμπειρία, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις, ελλιπή ενημέρωση και επιπλέον έξοδα.

Η περιπέτεια ξεκίνησε μετά το τέλος του αγώνα του Eurobasket, όταν οι φίλαθλοι μετέβησαν στο αεροδρόμιο της Ρίγας, προκειμένου να επιστρέψουν στην Ελλάδα με πτήση τσάρτερ. Παρά το γεγονός ότι τους δόθηκαν κάρτες επιβίβασης, δεν υπήρχαν θέσεις καταχωρημένες. Ακολούθησαν ώρες αναμονής, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση.

Ανάμεσα στους φιλάθλους είναι και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βούρτσης ο οποίος είχε προγραμματίσει να επιστρέψει στην Ελλάδα με πτήση της Aegean η οποία αναχώρησε κανονικά. Για να σταθεί στο πλευρό των παιδιών του (που θα έφευγαν με την πτήση που καθυστέρησε), επέλεξε να μείνει στη Ρίγα.

«Οι καταστάσεις ήταν τριτοκοσμικές» λέει στο newsit.gr φίλαθλος της Εθνικής, περιγράφοντας την ταλαιπωρία.

«Ήρθαμε στη Ρίγα για τον αγώνα της Εθνικής στο μπάσκετ. Πήγαμε εχθές στο αεροδρόμιο στις 12:00 το για να αποχωρίσουμε για Ελλάδα, μας έδωσαν κανονικά κάρτες επιβίβασης αλλά χωρίς θέσεις και περιμέναμε το αεροπλάνο 5 ώρες, το αεροπλάνο δεν ήρθε ποτέ. Στις 5:00 το πρωί μας είπαν ότι το αεροπλάνο είχε πρόβλημα, εγώ πιστεύω ότι το αεροπλάνο δεν είχε φτάσει ποτέ στο αεροδρόμιο.

Τελικά φύγαμε από το αεροδρόμιο και ξανά γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Μάθαμε ότι το αεροπλάνο έφυγε σήμερα στις 10:00 το πρωί, εμάς δεν μας ενημέρωσε κανένας. Είμαστε 200 άτομα σε αναμονή. Τελικά θα φύγουμε με άλλη πτήση, άλλα έξοδα. Από την αρχή που φύγαμε με το πρώτο αεροπλάνο δεν ήταν σωστή η κατάσταση, ήταν παλιό και γενικώς η καταστάσεις ήταν τριτοκοσμικές».

Η μαρτυρία αυτή αποτυπώνει το χάος που επικράτησε. Οι φίλαθλοι έμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στο αεροδρόμιο χωρίς να μάθουν τα νέα, ενώ στο τέλος έπρεπε να πληρώσουν οι ίδιοι για άλλη πτήση, ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η απογοήτευση ήταν διάχυτη, καθώς πολλοί ένιωσαν ότι όχι μόνο η επιστροφή τους δεν οργανώθηκε σωστά, αλλά και ότι η συνολική εμπειρία έδειξε εικόνα προχειρότητας και έλλειψης σεβασμού απέναντι σε 200 άτομα που ταξίδεψαν για να στηρίξουν την Εθνική ομάδα.