Ταλαιπωρία και αλαλούμ στα αεροδρόμια λόγω του προβλήματος στο FIR Αθηνών

Με τις βαλίτσες στα χέρια και τα βλέμματα στραμμένα στους πίνακες ανακοινώσεων, χιλιάδες επιβάτες παραμένουν στα αεροδρόμια της χώρας μας, καθώς τα προβλήματα στο FIR Αθηνών να έχουν παραλύσει τις πτήσεις, προκαλώντας ακυρώσεις και αλυσιδωτές καθυστερήσεις.

Ένα πρωτοφανές πρόβλημα στις ραδιοεποικοινωνίες, ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και τουρίστες που επρόκειτο να ταξιδέψουν από τα ελληνικά αεροδρόμια από νωρίς το πρωί της Κυριακής 04.01.2025.

Πτήσεις ακυρώθηκαν για άλλη ώρα ακόμα και για 3 μέρες μετά, κόσμος περίμενε για ώρα μέσα στα αεροσκάφη και εκατοντάδες πολίτες έχουν χάσει τις πτήσεις τους με ανταπόκριση ενώ η ταλαιπωρία τους αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και οι αρμόδιοι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος. Ο αριθμός των των αεροσκαφών που εξυπηρετούνται από το FIR είχε μειωθεί στα 35, γεγονός που σημαίνει αναβολή η και ακύρωση πτήσεων.

Αγανακτησμένος επιβάτης μιλάει στο newsit.gr για την πολύωρη ταλαιπωρία του, από εχθές το πρωί στις 5 που θα ταξίδευε για Μυτιλήνη και τους γύρισαν πίσω λόγω άλλου προβλήματος και επρόκειτο να πετάξει σήμερα που και πάλι η πτηση του έχει ακυρωθεί λόγω του προβλήματος στις επικοινωνίες. «Παιδεύομαι από χθες το πρωί με γυναίκα καρκινοπαθή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Η πτήση η δικιά μου δεν έχει γίνει και δεν ξέρω πότε θα γίνει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και επιβάτης που ξεκίνησε να πάει από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη με την πτήση των 11: 25 και προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:20 και η επιβίβαση του έγινε στις 15: 00 στο αεροσκάφος ενώ η εκκίνηση του έγινε στις 16.:40. Γεγονός που σημαίνει ότι η άφιξη στο αεροδρόμιο Μακεδονία έγινε στις 17:17 με την καθυστέρηση να ξεπερνά τις 4 ωρες.

Το απόλυτο χάος και η αγανάκτηση επικρατεί και στο αεροδρόμιο με την μια πτήση μετά την άλλη να ακυρώνεται και οι ουρές στις πύλες να μην έχουν τέλος. Μάλιστα, επιβάτες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι για την αυριανή ημέρα δεν υπάρχουν πτήσεις για Αθήνα και ότι δεν ενημερώνονται από κανέναν. Αρκετοί μάλιστα αγωνιούν για το πως θα επιστρέψουν μιας και αύριο γίνεται και η επιστροφή από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Ο πρόεδρος και γενικός γραμματέας ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι η αποκατάσταση και η φυσιολογική ροή μπορεί να ξεπεράσει και τις δύο μέρες.

«Είναι σαφές ότι δημιουργήθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αυτή τη στιγμή διερευνάται, τόσο ως προς το πώς προκλήθηκε όσο και ως προς την αποκατάστασή του. Για λόγους ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας κρίθηκε αναγκαίο να κλείσει ο εναέριος χώρος, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργήσει ξανά με τον πιο ασφαλή δυνατό τρόπο. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μόνο μερική αποκατάσταση. Από όσα γνωρίζω, έχει δοθεί η δυνατότητα για έναν περιορισμένο αριθμό προσγειώσεων, περίπου 35 την ώρα, ωστόσο δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για πλήρη αποκατάσταση του συστήματος. Οι τεχνικοί συνεχίζουν να εργάζονται ώστε να εντοπιστεί με ακρίβεια το πρόβλημα και να διορθωθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Άγνωστος παραμένει και ο χρόνος που θα χρειαστεί για την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος και γι αυτό χρειάζεται υπομονή από τους επιβάτες.

«Το πιο επισφαλές στοιχείο είναι ότι δεν μπορεί να δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα. Θα μπορούσε να είναι θέμα ωρών, αλλά θα μπορούσε και να πάρει περισσότερο χρόνο. Αν δεν εντοπιστεί η αιτία στην πηγή της, δεν μπορούμε να μιλάμε για οριστική λύση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα αφορά διαφορετικά συστήματα, ακόμη και τις ραδιοεπικοινωνίες, γι’ αυτό και οι έλεγχοι γίνονται συνολικά. Είναι πολύ πιθανό η επιστροφή των πτήσεων σε κανονικούς ρυθμούς να χρειαστεί ακόμη και δύο ημέρες. Όλες οι πτήσεις έχουν πάει πίσω, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να προχωρήσουν σε νέο προγραμματισμό και όσο καθυστερεί η πλήρης αποκατάσταση, τόσο μετατίθεται χρονικά και η εξομάλυνση της κατάστασης», καταλήγει.