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Τάσος Χαλκιάς: Η ανάρτηση για την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό – «Κάνε τον πόνο σύντροφο»

Όπως αναφέρεται στο ποίημά του, ο καθένας πρέπει να συμφιλιώνεται με τον πόνο που βιώνει και να μην σταμάτα ποτέ να δημιουργεί
Τάσος Χαλκιάς: Η ανάρτηση για την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό – «Κάνε τον πόνο σύντροφο»
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Ένας από τους πληγέντες της καταστροφικής φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, είναι και ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος είδε το σπίτι που έχτισε με τόσο κόπο να γίνεται στάχτη μέσα σε λίγες ώρες, στο πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς.

Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δύο περίπου εβδομάδες μετά την καταστροφή του σπιτιού του στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο Τάσος Χαλκιάς, δημοσίευσε ένα χειρόγραφο ποίημα που μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίζει τη ζωή του.

Ο ίδιος γράφει ότι έχει επίσης ανάγκη να παραμένει δημιουργικός, ακόμη και μετά από μία μεγάλη καταστροφή. Όπως αναφέρεται στο ποίημά του, ο καθένας πρέπει να συμφιλιώνεται με τον πόνο που βιώνει και να μην σταμάτα ποτέ να δημιουργεί.

Το ποίημα του Τάσου Χαλκιά

«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ
Όσο κι αν ήταν όμορφα…
πίσω σταμάτα να κοιτάς
ποιος είπε άλλες ομορφιές,
πως δεν θα συναντήσεις!
Μόνο λευτέρωσε το νου
κι άστονε ν’ αναπνεύσει!
Μια χαραμάδα στην ψυχή.
να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,
με τα παιδιά να παίξει.

Περπάτα βήμα θαρετό,
πότε αργό, πότε γοργό
μη θες κάπου να φτάσεις…
Έχω αρχίσει να ξεχνώ,
άλλη φορά δε θα το πω,
ώρα να προσπεράσεις!
Για ό,τι έκανες καλό
ποτέ μη μετανιώσεις,
μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,
μόνο ένα χάδι στην ψυχή
είν’ αρκετό, αν νιώσεις!
Να χτίζεις, να δημιουργείς
ποτέ μη σταματήσεις
κι αν σου χαθήκαν μονομιάς
όνειρα, βάσανα καημοί,
αγάπες και αναμνήσεις
σε πείσμα ανθρώπων και θεών
κάνε τον πόνο σύντροφο,
μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.
θα φύγω τώρα, θα χαθώ
κράτα το χρώμα κόκκινο
άλλο μην το αραιώσεις,
Μέγιστα μίκρυνες ζωή,
κοντεύεις να τελειώσεις.…»

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, ο γιος του Τάσου Χαλκιά, Άρης, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok δείχνοντας εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε προχωρήσει σε δηλώσεις και είχε πει, ότι έχασε την ευκαιρία να κληροδοτήσει στα παιδιά του το συγκεκριμένο περιουσιακό ακίνητο. Η σκέψη ότι θα περνούσε κάποτε στα χέρια του γιου του και της κόρης του τον έκανε κάποτε περήφανο.

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