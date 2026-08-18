Φωτιά στη Θήβα: Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο – Βίντεο

Φωτιά ξέσπασε στη Θήβα νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης (18.08.2026). Οι φλόγες αποτεφρώνουν αγροτοδασική έκταση. Τα τελευταία λεπτά η εικόνα του πύρινου μετώπου είναι καλύτερη.

Στη μάχη με τη φωτιά στη Θήβα επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα.

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Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το μέτωπο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν, επίσης, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά φαίνεται να έχει ξεκινήσει στα όρια του στρατοπέδου ΚΕΠΒ-ΚΕΝ Θήβας, σε παρακείμενο χωράφι, όμως ο άνεμος φυσάει ανάποδα και μακριά από το δάσος, όμως η πυρκαγιά είναι πολύ κοντά στο Μοσχοπόδι.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr o καπνός είναι ιδιαίτερα έντονος και έχει φτάσει μέσα στη πόλη της Θήβας.