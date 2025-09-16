Ταύρος: Εντοπίστηκαν τρύπες από πυροβολισμούς σε τζαμαρία εφορίας

Συναγερμός σήμανε στον Ταύρο το μεσημέρι της Τρίτης (16.9.25) καθώς εντοπίστηκαν τρύπες από πυροβολισμούς σε τζαμαρία του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής του ΚΕΦΟΔΕ που υπάγεται στην ΑΑΔΕ, ενημέρωσε το πρωί της Τρίτης την αστυνομία ότι εντόπισε δύο τρύπες, πιθανότατα από σφαίρες, στην τζαμαρία της υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν βρεθεί βολίδες στο σημείο ενώ έρευνα για το περιστατικό πραγματοποιεί το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.