Ελλάδα

Ταύρος: Εντοπίστηκαν τρύπες από πυροβολισμούς σε τζαμαρία εφορίας

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν βρεθεί βολίδες στο σημείο και πραγματοποιείται έρευνα για το περιστατικό
Περιπολικό
Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi

Συναγερμός σήμανε στον Ταύρο το μεσημέρι της Τρίτης (16.9.25) καθώς εντοπίστηκαν τρύπες από πυροβολισμούς σε τζαμαρία του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής του ΚΕΦΟΔΕ που υπάγεται στην ΑΑΔΕ, ενημέρωσε το πρωί της Τρίτης την αστυνομία ότι εντόπισε δύο τρύπες, πιθανότατα από σφαίρες, στην τζαμαρία της υπηρεσίας. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν βρεθεί βολίδες στο σημείο ενώ έρευνα για το περιστατικό πραγματοποιεί το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κακώσεις στο στόμα προκάλεσε στο θύμα από το Ηράκλειο η έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου – «Έχασα δόντια και γέμισα αίματα»
«Η μπαταρία πετάχτηκε στην άλλη άκρη του δωματίου στην πόρτα, πήρε φωτιά η μπαταρία και κάηκε και η ντουλάπα. Έχω πάθει σοβαρή ζημιά», λέει στο newsit.gr το θύμα
Άνδρας 4
Χτύπησε άγρια 26χρονη στη μέση του δρόμου στον Κορυδαλλό για να την ληστέψει - Kλεμμένη μηχανή οδηγούσε ο δράστης
Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Κατέθεσε πως ο άγνωστος είναι επικίνδυνος, βρίζει, απειλεί και δεν διστάζει να παρατήσει τα θύματά του ξυλοκοπημένα και αιμόφυρτα
Αστυνομικοί
Newsit logo
Newsit logo