Τέμπη: Αυτό είναι το κτίριο όπου θα διεξαχθεί η δίκη – Γιατί επιλέχθηκε

Την ερχόμενη Δευτέρα (23.3.26) ξεκινάει η πολύκροτη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, τρία χρόνια μετά το συνταρακτικό γεγονός της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Όλα τα «φώτα» της δημοσιότητας θα πέσουν στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ), το οποίο μεταμορφώθηκε σε δικαστική αίθουσα για να φιλοξενήσει την ιστορική δίκη για τα Τέμπη.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα του drone του Orange Press Agency, ο χώρος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Λάρισας, περίπου τρία χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και επιλέχθηκε καθώς τα υπάρχοντα δικαστήρια δεν μπορούσαν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες της διαδικασίας.

Προκειμένου όλα να είναι έτοιμα, στον χώρο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης των αιθουσών, ενώ σβήστηκαν και γκράφιτι που υπήρχαν εξωτερικά του χώρου.

Πλέον, το συγκρότημα φυλάσσεται επί όλο το εικοσιτετράωρο, καθώς τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια για την αποφυγή απροόπτων.

Στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μη πολιτικά στελέχη. Ανάμεσά τους ο σταθμάρχης, καθώς και συνάδελφοί του που εγκατέλειψαν το πόστο τους. Η δικαιοσύνη στρέφει την προσοχή της και στις διοικήσεις των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train και της ΡΑΣ, με την πλειονότητα των στελεχών να βαρύνεται με κακουργήματα που επισύρουν πολυετείς καθείρξεις.

Κάλεσμα για παρουσία στη δίκη από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Με αφορμή την έναρξη της κύριας δίκης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εξέδωσε ανακοίνωση-κάλεσμα, ξεκαθαρίζοντας πως ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν θα μείνει μόνο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Οι συγκλονιστικές συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου έστειλαν σαφές μήνυμα: ‘Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας’», αναφέρει ο Σύλλογος, καλώντας σωματεία, εργαζόμενους, φοιτητικούς συλλόγους και φορείς να βρεθούν στη Λάρισα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Οι συγγενείς απαιτούν την καταδίκη των ενόχων «όσο ψηλά και αν φτάνουν», καταγγέλλοντας την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσίασε τις ζωές των αγαπημένων τους. Όπως σημειώνουν, η παρουσία του κόσμου είναι το μεγαλύτερο στήριγμα στον δρόμο για την πραγματική δικαίωση, ώστε να μην υπάρξουν ποτέ ξανά «άλλα Τέμπη».