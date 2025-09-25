Ελλάδα

Τέμπη: Δικηγόροι για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι – «Το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να μείνει χωρίς δικαστική κρίση»

Η εκταφή του Ντένις Ρούτσι, «άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών», αναφέρει η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, θύμα των Τεμπών
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, θύμα των Τεμπών / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στην έναρξη της δίκης για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, η πιθανή εκταφή της σορού του Πάνου Ρούτσι.

Με ανακοινωση της, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ζητάει από τις δικαστικές αρχές να εξετάσουν το συντομότερο δυνατό το θέμα της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις, που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα στην τραγωδία των Τεμπών. Οι δικηγόροι τονίζουν ότι το ζήτημα της εκταφής «είναι και βαθύτατα ανθρώπινο, καθώς άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 309 ΚΠΔ μετά το πέρας της ανάκρισης, ο Πρόεδρος Εφετών μπορεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα να διατάξει να συμπληρωθεί η ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο αυτής και το ζήτημα της εκταφής σορού, ως συναρτώμενο με την ανακριτική διαδικασία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και το γεγονός της δικονομικής συμμετοχής Δικηγορικών Συλλόγων για την υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, φρονεί ότι τα αρμόδια όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης πρέπει να εξετάσουν το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Παύλου Ρούτσι και να αποφανθούν επ’ αυτού στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να μείνει χωρίς δικαστική κρίση.

Το ζήτημα της εκταφής, πέραν της νομικής διάστασης που με βάση τα ανωτέρω δύναται δικονομικώς να εξεταστεί, είναι και βαθύτατα ανθρώπινο, καθώς άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει το κύρος και εδραιώνει στην ελληνική κοινωνία την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης.»

