Τέμπη: Εξιτήριο για τον Δημήτρη Οικονομόπουλο μετά το λιποθυμικό επεισόδιο – Σταματάει την απεργία πείνας

Σε απαραίτητες εξετάσεις υποβλήθηκε ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος έκανε απεργία πείνας, ως ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, μεταφέρθηκε σήμερα τα ξημερώματα (27.09.2025) γύρω στη 01:00, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της γιατρού Όλγας Κοσμοπούλου, ο ίδιος σταμάτησε την απεργίας πείνας που έκανε μαζί με τον χαροκαμένο πατέρα, Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την διαμαρτυρία του.

Όπως έγινε γνωστό, ο Δημήτρης Οικονομόπουλος κατέρρευσε μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου βρισκόταν σε ένδειξη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος επίσης για 13η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, έφυγε από το Νοσοκομείο.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, έχει υποβάλλει αίτημα εκταφής του γιου του προκειμένου να η σορός να υποβληθεί σε εξέταση DNA για ταυτοποίηση, αλλά και σε τοξικολογικές. Το αίτημα έγινε χτες αποδεκτό, όμως, μόνο για το κομμάτι της ταυτοποίησης.

Η δήλωση της γιατρού

Η δήλωση της ιατρού Όλγας Κοσμοπούλου για τον Πάνο Ρούτσι και τη διακοπή της απεργίας πείνας του Δημήτρη Οικονομόπουλου: «Λέγομαι Όλγα Κοσμοπούλου, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ και Παθολόγος. Εκπροσωπώ μια ομάδα έξι παθολόγων μέχρι στιγμής, που παρακολουθούμε σε συνεργασία και σε ένδειξη συμπαράστασης κυρίως στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι και μέχρι χθες του κυρίου Οικονομόπουλου.

​Σήμερα το πρωί ζήτησα εγώ από τον κύριο Οικονομόπουλο να σταματήσει για τέταρτη-πέμπτη φορά αυτές τις μέρες, διότι ήταν πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή είχε πολύ έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και χθες τη νύχτα χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Του είπαμε ότι δεν θέλουμε να πεθάνει κανένας και το κατάλαβε απολύτως αυτός ο πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που έκανε γενναία απεργία πείνας συμπαράστασης στον κύριο Ρούτσι και αποσύρθηκε. Ήδη ταξιδεύει για την οικογένειά του.

​Ο ίδιος ο κύριος Ρούτσι έχει χάσει λίγο παραπάνω σωματικό βάρος από ό,τι συνηθίζεται στη 13η μέρα. Δηλαδή χθες που ζυγίστηκε, ήταν στο 7% του αρχικού σωματικού βάρους. Έχει έντονα ορθοστατικά φαινόμενα και σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και το γεγονός ότι κάθεται στο ύπαιθρο, σε κακές συνθήκες με κρύο τη νύχτα, ζέστη τη μέρα και με ανθρώπους συνεχώς να του μιλάνε. Δεν είναι ο συνήθης απεργός πείνας ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι.

Οπότε, παραμένουμε όλοι μας εξαιρετικά ανήσυχοι για την εξέλιξη των πραγμάτων».

Ποιος είναι ο Δημήτρης Οικονομόπουλος

Ο Δημήτρης Οικονομόπουλος είναι συνταξιούχος τραπεζικός και, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, δεν συνδέεται συγγενικά με τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ωστόσο, αποφάσισε να προχωρήσει σε απεργία πείνας για να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, καθιστώντας τον τον πρώτο πολίτη που εκδήλωσε με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη του.

Η υπόθεση των Τεμπών έχει προκαλέσει βαθιά κοινωνική και πολιτική συζήτηση για τις ευθύνες του κράτους και των εμπλεκόμενων φορέων. Η επιλογή του Οικονομόπουλου να συμμετάσχει με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει το πώς το ζήτημα ξεπερνά τα όρια της προσωπικής τραγωδίας και αγγίζει την κοινωνική συνείδηση.