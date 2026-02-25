Ελλάδα

Τέμπη: Ευρωπαίοι μαθητές από 9 χώρες στο σημείο της τραγωδίας – Άφησαν αρκουδάκια και κρέμασαν μαύρους χαρταετούς

Κρέμασαν πανό με το μήνυμα «δικαίωση» σε κάθε γλώσσα - Το μεσημέρι η επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στο ίδιο σημείο παρουσία συγγενών, φίλων και συλλόγων
Συνολικά 29 μαθητές από 9 ευρωπαϊκές χώρες, βρέθηκαν σήμερα (25.02.2026) στα Τέμπη, στο σημείο όπου σκοτώθηκαν οι 57 συνάνθρωποί μας, με σκοπό να φροντίσουν τις ελιές που φυτεύτηκαν για την μνήμη των θυμάτων αλλά και να αφήσουν λουλούδια και αρκουδάκια.

Λίγο πριν την συμπλήρωση των 3 χρόνων από την ημέρα που συγκρούστηκαν μετωπικά τα 2 τρένα στα Τέμπη, Ευρωπαίοι (μεταξύ αυτών και Έλληνες) μαθητές, έδωσαν το παρών στο σημείο της τραγωδίας, ζητώντας δικαίσω για τα θύματα.

Προερχόμενοι από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία κα, οι μαθητές άφησαν λουλούδια, κεριά και αρκουδάκια στις 57 ελιές που φυτεύτηκαν για την μνήμη των θυμάτων.

Στο συρματόπλεγμα, κρέμασαν μαύρους χαρταετούς και πανό με το σύνθημα «δικαίωση» σε κάθε γλώσσα.

Η συγκινητική πρωτοβουλία κορυφώνεται το μεσημέρι με την επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στον ίδιο χώρο, παρουσία φορέων, συλλόγων και σχολείων της περιοχής.

