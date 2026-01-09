Ελλάδα

Τέμπη: «Η Μαρία Καρυστιανού καπηλεύεται την ιστορία – Το ταμείο του συλλόγου είναι κρυφό μυστικό», λέει ο Χρήστος Κωνσταντινίδης

Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι ιδρυτικό μέλος του συλλόγου καθώς έχασε τη σύζυγό του στα Τέμπη
Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Για ιδιωτική ατζέντα και για έλλειψη διαφάνειας κατηγόρησε την Μαρία Καρυστιανού ο Χρήστος Κωνσταντινίδης ιδρυτικό στέλεχος του συλλόγου των Τεμπών ο οποίος έχασε τη σύζυγό του και από τον οποίο έχει αποχωρήσει.

Είπε μεταξύ άλλων μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Η Μαρία Καρυστιανού ήθελε μόνο γονείς στον Σύλλογο και απέκλειε άλλους συγγενείς όπως παιδιά, παππούδες ή άλλους και πρέπει να απαντήσει η ίδια γιατί το έκανε αυτό. Υπάρχουν τραυματίες πολύ σοβαρά που αναγκάζονται από την τσέπη τους να δίνουν τα πάντα για την αποκατάσταση και θεραπείες και τα γνωρίζει αυτά πολύ καλά ο σύλλογος». Ερωτηθείς αν το γνωρίζει αυτό η κα Καρυστιανού είπε: «Θα ήταν αδιανόητο να μην το γνωρίζει».

 «Η κα Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει αναλάβει προσωπικά να αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα», σημείωσε. «Το θέμα μου ήταν να υπάρχει μια νομική εκπροσώπηση και το ταμείο να βοηθά τους πάντες». 

Όσον αφορά στα οικονομικά του Συλλόγου και για το αν έχει απαντήσει πόσα είναι τα χρήματα στο ταμείο είπε: «Το ταμείο του συλλόγου είναι κρυφό μυστικό. Η Μιρέλα Ρούτσι είναι ταμίας και δεν ξέρω αν είναι πρόσωπο που φαίνεται ή πρόσωπο που διαχειρίζεται». Για την αποχώρησή του τόνισε: «Εγώ αποχώρησα γιατί ήθελα ο σύλλογος να αγκαλιάζει τους πάντες».

«Πριν από έναν χρόνο και μετά από την δεύτερη επέτειο που έδωσαν για δεύτερη φορά τα ηχητικά με τα βίντεο με την ομάδα του κ. Κοκοτσάκη και ότι 27 θύματα ήταν ζωντανά και κάηκαν σε δεύτερο χρόνο από κάποιο υλικό ο κόσμος έκανε δυο τεράστιες εκδηλώσεις ζητώντας ασφαλή σιδηρόδρομο και δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών.  Όταν ζητήσαμε από την κα Καρυστιανού να καταθέσουμε όλοι μαζί μήνυση για ασφαλή σιδηρόδρομο έκανε αναρτήσεις που έλεγε ότι δεν συμμετέχουμε σε καμία τέτοια ενέργεια».

Δείτε την συνέντευξη

 

Για το κόμμα που σκοπεύει να κάνει είπε: «Θεωρώ ότι καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία και για να το θέσω διαφορετικά απευθύνω πρόσκληση στην κα Καρυστιανού να μας καλέσει αν θέλει να λειτουργήσουμε συλλογικά. Αν θέλει σοβαρούς ανθρώπους δίπλα της με βιογραφικό που να θέλουν δημοκρατικά να φέρουν την κάθαρση να μας καλέσει και να μην γίνονται όλα κρυφά όπως έχουν γίνει όλα μέχρι σήμερα. Στο πλευρό της αλλά όχι στο κόμμα της».

