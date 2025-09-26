Ελλάδα

Τέμπη: «Ξεκλειδώνουν» οι αποζημιώσεις για τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας – Δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα ο ΟΣΕ

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδεται για αποζημιώσεις για το μοιραίο δυστύχημα
Βαγόνι τρένου
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη / EUROKINISSI / Φωτογραφία του Λεωνίδα Τζέκα

Δεν θα ασκήσει ένσταση ο ΟΣΕ στην πρώτη απόφαση αποζημιώσεων συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, δήλωσε σήμερα Παρασκευή 26.09.2025 ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.

Την Πέμπτη 25.09.2025, με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, για την αποζημίωση σε 4 συγγενείς θύματος ύψους 800.000 ευρώ, μετά το αίτημα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, παρά την προβλεπόμενη διαδικασία, ο ΟΣΕ παραιτείται ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος.

Δείτε εδώ την επιστολή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη προς τον ΟΣΕ

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Στις 21 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η εφετειακή απόφαση που προβλέπει αποζημιώσεις ύψους 200.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος (σύνολο 800.000 ευρώ) της τραγωδίας των Τεμπών.

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση που εκδίδεται για αποζημιώσεις.

Την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από πλευράς ΟΣΕ και Hellenic Train.

Παρά την προβλεπόμενη διαδικασία για εξάντληση των ενδίκων μέσων, ο Αν. Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκφράζοντας την Κυβέρνηση, ζήτησε από την νέα διοίκηση του ΟΣΕ να παραιτηθεί από αυτήν την αξίωση, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περαιτέρω οι συγγενείς του θύματος».

