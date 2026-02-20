Τέμπη: Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές σορών των θυμάτων – Ετοιμάζουν προσφυγές οι συγγενείς

Προσφυγές κατά της απόφασης να μην γίνουν εν τέλει στο εξωτερικό, οι ειδικές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών, ετοιμάζουν οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στη σιδηροδρομική τραγωδία και έχουν καταθέσει ήδη αίτημα για εκταφή.

Οι οικογένειες ξεκίνησαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκταφή των σορών των θυμάτων των Τεμπών ώστε να γίνουν νέες εξετάσεις στο εξωτερικό. Όπως λένε, αφού πήραν έγκριση, στη συνέχεια ενημερώθηκαν πως δεν θα γίνουν οι ειδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι οικογένειες, πιθανότητα, θα κάνουν προσφυγή κατά της απόφασης, ώστε να σταματήσουν τις διαδικασίες και να τις επανακκινήσουν με τους όρους που ζητούν.

Οι πρώτες δύο εκταφές έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη, με την μία από αυτές να αφορά τη σορός της Μάρθης, της κόρης της Μαρίας Καρυστιανού.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι προσφυγές των οικογενειών, με τον Χρήστο Τηλκερίδη να έχει καταθέσει τη δική του διαφωνία, ενώ ακολούθησε η προσφυγή του Παύλου Ασλανίδη μέσω του δικηγόρου του.

Σχετικά με τον Παύλο Ασλανίδη, έχει καταθέσει διαφωνία άλλες 4 φορές κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης. Η 5η έγινε δεκτή. Σύμφωνα με την πλευρά του, υπάρχουν επιφυλάξεις για το αν μπορεί να βγει η αλήθεια στο «φως», υπό τις παρούσες συνθήκες, δημιουργώντας ερωτήματα για την επιστημονική εγκυρότητα των εξετάσεων.

Οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι οι απαραίτητες τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα – ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή.

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει σημαντικές ελλείψεις στην εισαγγελική παραγγελία, εστιάζοντας κυρίως στο είδος των χημικών ουσιών που πρέπει να αναζητηθούν. Η πλευρά των συγγενών επιμένει ότι, αν δεν εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, η διαδικασία της εκταφής δεν θα μπορέσει να προφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.