Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – «Πυρά» Καρυστιανού κατά του εφέτη ανακριτή

Συνεχίζεται σήμερα (28.11.2025) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar Security.

Το δικαστήριο της Λάρισας θα βάλει ξανά στο επίκεντρο το υλικό από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, από όπου άρχισε την πορεία της η εμπορικής αμαξοστοιχία η οποία συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο τρένο προκαλώντας το δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Για την υπόθεση ερευνάται τόσο η εξαφάνιση των βίντεο όσο και η επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Στην περιοχή και για την διεξαγωγή της δίκης βρέθηκε και η Μαρία Καρυστιανού η οποία εξαπέλυσε πυρά κατά του εφέτη ανακριτή σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού.

«Αυτή η δίκη έπρεπε να είναι διαφορετική, με διαφορετικούς κατηγορούμενους ή πιο εμπλουτισμένο κατηγορητήριο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά και ζήτησε τουλάχιστον να κληθεί ως μάρτυρας, ώστε να δώσει εξηγήσεις.

Το παρών δίνει και ο Γιώργος Κουτσόπουλος, ο οποίος έχασε τον εγγονό του Τάσο, στην τραγωδία των Τεμπών, ζητώντας για μία ακόμη φορά δικαίωση.

Στο δικαστήριο βρέθηκαν επίσης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος αλλά και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, λόγω της απουσίας και μη παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου στη δίκη, αναφορικά με τις ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των βίντεο από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

«Νομίζω ότι δεν ξεκινάμε καλά σήμερα και το λέω αυτό γιατί ένας διοικητικός υπάλληλος αποφάσισε το πόσοι θα είναι μέσα στην αίθουσα του Δικαστηρίου», ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από τον Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την σειρά της ανέφερε:

«Σήμερα παρακολουθούμε άλλο ένα επεισόδιο των προσπαθειών της κυβέρνησης να μπαζώσει την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών», ανέφερε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας με αφορμή τη συνέχιση της δίκης που αφορά την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών».