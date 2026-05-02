Επεισόδιο σε μπαρ στο Ηράκλειο: «Στη διάθεση της Δικαιοσύνης και ο 18χρονος» λέει ο δικηγόρος των αδερφών

Ο 18χρονος που αναζητείται από τις Αρχές στο αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον των Δικαστικών Αρχών σε άμεσο χρόνο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να ακολουθήσει η προβλεπόμενη δικαστική πορεία της υπόθεσης, σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης τους. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι η καθυστέρηση στην παράδοση του νεαρού οφείλεται σε προσωπικό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Ο 18χρονος μαζί με τον 23χρονο αδερφό του και ένα ακόμα πρόσωπο, επιτέθηκαν στον 57χρονο πορτιέρη μπαρ στο Ηράκλειο την Παρασκευή (01.05.2026).

Ο Γιώργος Λιονάκης, δικηγόρος των δύο αδελφών που επιτέθηκαν στον πορτιέρη του μπαρ στο Ηράκλειο, ανέφερε στο patris.gr πως «εκπροσωπώντας τα δύο αδέρφια, ενημερώσαμε ότι η παράδοση θα γίνει σε άμεσο χρόνο προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Η μη παράδοση μέχρι στιγμής οφείλεται σε προσωπικό μου πρόβλημα υγείας. Από εκεί και πέρα θα μελετήσουμε την δικογραφία και θα απολογηθούμε σχετικά με τις κατηγορίες, το τι συνέβη και για ποιον λόγο, στην ώρα του».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο 18χρονος δράστης ήταν εκείνος που τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη.

Το ένοπλο επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο πορτιέρης της επιχείρησης αρνήθηκε την είσοδο των τριών νεαρών.

Εκείνοι αρχικά έφυγαν και επέστρεψαν λίγο αργότερα κρατώντας μαχαίρια και όπλα με τα οποία επιτέθηκαν στον πορτιέρη και σε ένα θαμώνα που ήταν μαζί του στην είσοδο.