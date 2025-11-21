Τέθηκε σε διαβούλευση το νέο Σχέδιο Νόμου για τις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι αλλάζει για στελέχη, μισθούς, εκπαίδευση και στράτευση

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση βρίσκεται από την Πέμπτη (20.11.2025) το Σχέδιο Νόμου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», με το οποίο το ΥΠΕΘΑ προχωρά σε μια συνολική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας, εκπαίδευσης και εξέλιξης των στελεχών των ΕΔ.

Το Σχέδιο Νόμου, που αποτελεί βασικό πυλώνα της «Ατζέντας 2030» για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, είχε παρουσιαστεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 09:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νομοσχέδιο αποτελείται από έξι βασικά μέρη και εισάγει εκτεταμένες αλλαγές:

Με το πρώτο εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.

Στο δεύτερο σκέλος εισάγονται νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους και την έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τρίτο εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες αναδιοργανώνεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιδιώκεται η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των αρρένων Ελλήνων πολιτών, αυξάνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, δημιουργείται ο θεσμός του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου και παρέχεται δυνατότητα σε Ελληνίδες να κατατάσσονται εθελοντικά για παροχή ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.

Πηγή: onalert.gr