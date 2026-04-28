«Θα δείτε αύριο τι θα κάνω» είχε απειλήσει ο ηλικιωμένος για την επίθεση στον ΕΦΚΑ – «Ξαφνικά ακούσαμε ουρλιαχτά, “ελάτε πυροβόλησαν τον Νίκο”»

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του ηλικιωμένου πιστολέρο που πραγματοποίησε αιματηρή επίθεση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό το πρωί της Τρίτης 28.04.2026 και στη συνέχεια στο Εφετείο στη Λουκάρεως τραυματίζοντας συνολικά 5 άτομα.

Όσο οι έρευνες τον αρχών για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τον ηλικιωμένο που με μία κοντόκαννη καραμπίνα σκόρπισε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο.

Τις σκηνές τρόμου που βίωσε περιγράφει στο newsit.gr μία υπάλληλος του ΕΦΚΑ, που βρισκόταν ένα όροφο κάτω από εκεί που 89χρονος πυροβολούσε προς τους συναδέλφους της.

Η γυναίκα περιέγραψε την επίθεση όπως την έζησε, με την ίδια να λέει ότι ψυχολογικά βρισκόταν σε σοκ.

«Δεν ήμουν μπροστά στο περιστατικό. Έγινε στον 4ο όροφο στο τμήμα μητρώου εγώ είμαι στον 3ο. Απλά ακούσαμε ξαφνικά, φωνές, ουρλιαχτά, “ελάτε πυροβόλησαν τον Νίκο” και ανέβηκε πρώτα οι διευθύντρια και κάποιοι άνδρες να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί», αναφέρει.

«Εγώ ανέβηκα, αλλά δεν πλησίασα πολύ να δω τον συνάδελφο, μου είπαν μην πας είναι μέσα στα αίματα ο χώρος, δεν ήθελα να το αντικρύσω, με έπιασε λίγο πανικός. Ήμασταν όλοι σε σοκ εκείνη τη στιγμή γιατί δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάσει σε κάτι τόσο ακραίο και δεν ξέραμε πώς έγινε και τι έγινε», συνεχίζει να περιγράφει.

Όπως είπε μεταξύ άλλων η γυναίκα σχετικά με το τι μπορεί να έγινε και να μπήκε μέσα στον χώρο ο ηλικιωμένος, είπε ότι μπορεί να διέφυγε της προσοχής, μπορεί και όχι. Όπως είπε εξυπηρετούν συνήθως με ραντεβού, όμως όταν υπάρχει κάποιος ηλικιωμένος είπε ότι «θα εξυπηρετήσεις τους μεγάλους ανθρώπους γιατί είναι θέμα ηθικής».

«Ήρθε, έβγαλε το όπλο τους είπε “πέστε κάτω” και πυροβόλησε αυτόν που ήταν όρθιος, ευτυχώς στα πόδια και έφυγε», της περιέγραψαν οι συνάδελφοί της για την αιματηρή επίθεση.

«Κλειδωθήκαμε στα γραφεία μας, ήρθε η αστυνομία και μετά μας έδιωξαν, σφραγίστηκε το κτίριο γιατί γινόταν έρευνα», είπε ακόμη η υπάλληλος.

Πήγαινε συχνά στον ΕΦΚΑ – Πάλευε να βγει στη σύνταξη

Ο ηλικιωμένος σύμφωνα με πληροφορίες, πήγαινε συχνά στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού, δημιουργώντας εντάσεις καθώς όπως αναφέρουν συγγενικά του πρόσωπα, εδώ και μεγάλο διάστημα, πάλευε για να βγάλει σύνταξη.

Η ανιψιά του, ήταν αυτή που τον πρόσεχε και όταν άκουσε όλα αυτά που συνέβησαν, ήταν εκείνη που φαίνεται να τηλεφώνησε και να έδωσε τα στοιχεία του 89χρονου.

Η προαναγγελία του «μακελειού»

Ο 89χρονος άνδρας, φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας ότι είχε οργανώσει την επίθεση και ήταν προετοιμασμένος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μια μέρα πριν το αιματηρό περιστατικό φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε ταξί με προορισμό το Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό, «θα δείτε αύριο τι θα κάνω».

Το χρονικό του τρόμου

Ο 89χρονος άνδρας από τις 10.20 σήμερα (28.04.2026) το πρωί σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στο κέντρο της Αθήνας, καθώς με μια καραμπίνα δεν δίστασε να πυροβολήσει εναντίον εργαζόμενων και στη συνέχεια να τραπεί σε φυγή με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται ο 89χρονος άνδρας να περπατά στην οδό Ευρυσθέως ένα λεπτό μετά την έξοδό του από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στη οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό.

Όπως θα δείτε ο ηλικιωμένος άνδρας έχει αναπτύξει πιο γρήγορο βηματισμό σε σχέση με το πρώτο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητα το newsit.gr, ενώ στρέφει και το κεφάλι του προς τα πίσω προκειμένου να δει αν κάποιος τον ακολουθεί.

Στη συνέχεια ο 89χρονος που εξακολουθεί να κρατάει την καραμπίνα στο δεξί του χέρι χάνεται στα στενά του κέντρου και με ένα ταξί μεταβαίνει στη Λουκάρεως όπου πυροβολεί εναντίον τεσσάρων υπαλλήλων και τρέπεται σε φυγή.

Ο 89χρονος άνδρας φαίνεται να είχε σχεδιάσει εδώ και μέρες την επίθεσή του τόσο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, ωστόσο δεν αποκλείεται κάτι ανάλογο να είχε πράξει και για την ένοπλη ενέργειά του και στα δικαστήρια στη Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος όπως θα δείτε σε άλλο βίντεο που φέρνει στο φως το newsit.gr χθες το βράδυ είχε επισκεφθεί μίνι μάρκετ στην γειτονιά του στην περιοχή των Πατησίων και έδωσε στους υπεύθυνους του καταστήματος μια κάρτα για να καλέσουν ένα συγκεκριμένο οδηγό ταξί.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.