Θανατηφόρο τροχαίο στη Βοιωτία: Νεκρός μοτοσικλετιστής που «καρφώθηκε» σε τρακτέρ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα (18/8/2025), στον δρόμο Καναβαρίου-Θίσβης, στο ύψος του αλευρόμυλου, στη Βοιωτία, όταν μηχανή «καρφώθηκε» σε τρακτέρ.

Το τροχαίο στην Βοιωτία σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν η μηχανή που οδηγούσε 33χρονος Αλβανός συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Σύμφωνα με το permissos.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 33χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θηβών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.