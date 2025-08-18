Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στη Βοιωτία: Νεκρός μοτοσικλετιστής που «καρφώθηκε» σε τρακτέρ

Ακόμα δεν είναι γνωστό το πως προκλήθηκε το τροχαίο
Η κατεστραμμένη μηχανή στο τροχαίο στην Βοιωτία
Η κατεστραμμένη μηχανή στο τροχαίο στην Βοιωτία / φωτό από permissos.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα (18/8/2025), στον δρόμο Καναβαρίου-Θίσβης, στο ύψος του αλευρόμυλου, στη Βοιωτία, όταν μηχανή «καρφώθηκε» σε τρακτέρ.

Το τροχαίο στην Βοιωτία σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν η μηχανή που οδηγούσε 33χρονος Αλβανός συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Σύμφωνα με το permissos.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το σημείο του τροχαίου στην Βοιωτία
Το σημείο του τροχαίου στην Βοιωτία / φωτό από permissos.gr
Η μηχανή στο σημείο του τροχαίου
Η μηχανή στο σημείο του τροχαίου / φωτό από permissos.gr/

Ο 33χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θηβών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo