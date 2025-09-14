Θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκίδα: Μηχανή βγήκε εκτός δρόμου και πήρε φωτιά – Νεκρός ο οδηγός

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στη Λιανη Άμμο Χαλκίδας, όπου μηχανή βγήκε εκτός του δρόμου και πήρε φωτιά με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο οδηγός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο evima.gr η μηχανή κάτω υπό άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της, βγήκε εκτός δρόμου στη Χαλκιδική και άρπαξε φωτιά.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας οπού έσβησε την φωτιά ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε γρήγορα στο σημείο καθώς είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.