Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκίδα: Μηχανή βγήκε εκτός δρόμου και πήρε φωτιά – Νεκρός ο οδηγός

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τα αίτια του ατυχήματος
Η μηχανή στο σημείο του ατυχήματος
Η μηχανή στο σημείο του ατυχήματος / φωτό evima.gr

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στη Λιανη Άμμο Χαλκίδας, όπου μηχανή βγήκε εκτός του δρόμου και πήρε φωτιά  με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο οδηγός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο evima.gr η μηχανή κάτω υπό άγνωστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της, βγήκε εκτός δρόμου στη Χαλκιδική και άρπαξε φωτιά.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας οπού έσβησε την φωτιά ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε γρήγορα στο σημείο καθώς είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής.

Η καμένη μηχανή
Η καμένη μηχανή / φωτό από evima.gr
μηχανή
φωτό από evima.gr

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Βουτιά» στις αποθήκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου - Η ιστορία του κρατήρα του Άρχοντα από το Λευκαντί, μοναδικές εικόνες
Ένας άρχοντας, μια αρχόντισσα, τέσσερα άλογα, δυο ταφικοί λάκκοι, μια πυρά κι ένα λαμπρό κτήριο του 10ου αι. π.Χ. Πώς συνδέονται με τον Κρατήρα του Άρχοντα από το Λευκαντί
Ο κρατήρας από το Λευκαντί
«Ζωντάνεψε» η Αθήνα με την 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων – Χιλιάδες επιβάτες μετακινήθηκαν στην πρεμιέρα
«Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια σπίτι τους», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης - Κατά τη διάρκεια της νύχτας εργάστηκαν συνολικά 250 άτομα
Μετρό 14
Newsit logo
Newsit logo