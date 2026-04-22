Θάνατος 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά: Νέα στοιχεία «φωτιά» και οι δύο γυναίκες που μπορούν να λύσουν το μυστήριο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση στην Κεφαλονιά, με δύο γυναίκες – «κλειδιά» να αναμένεται να ρίξουν φως στα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ στο ξενοδοχείο στο Αργοστόλι.

Πρόκειται για τη 18χρονη που ήταν στο διπλανό δωμάτιο με τον 22χρονο προφυλακισθέντα και η παιδική φίλη της 19χρονης, που άφησαν αβοήθητη να καταλήξει σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 18χρονη που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο κατέθεσε: «Δεν βγήκα από το δωμάτιο. Ακούσαμε δίπλα φωνές και πήγε ο 22χρονος», ενώ παιδική φίλη της 19χρονης ανέφερε: «Ο Ο… απειλούσε να σκοτώσει την 19χρονη», περιγράφοντας το κλίμα έντασης που φαίνεται να επικρατούσε πριν την τραγωδία.

Την ίδια ώρα, η έρευνα στην Κεφαλονιά για όσα συνέβησαν στο ξενοδοχείο συνεχίζεται, με τον 23χρονο κατηγορούμενο να αρνείται κάθε εμπλοκή και τον 66χρονο να υποστηρίζει ότι είναι θύμα. Όπως είπε: «Το μοιραίο βράδυ, 23.38 με πήρε βιντεοκλήση. Κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά… Το μόνο που είδα ήταν στα αριστερά της ένας σαν σάκος». Παράλληλα, τα μηνύματα της 19χρονης με τη μητέρα της, όπως «Μαμά είμαι έξω. Κλείσαμε με τον Ο… σπίτι», δεν έδειχναν τίποτα ανησυχητικό, ενώ οι ιδιοκτήτες της πανσιόν τόνισαν ότι δεν διέγραψαν υλικό από κάμερες, με τις Αρχές να προσπαθούν να ενώσουν όλα τα κομμάτια της υπόθεσης.

Ο 23χρονος κατηγορούμενος συνεχίζει να αρνείται ότι είχε στήσει παγίδα στη Μυρτώ ή ότι υπήρχε κάποιο οργανωμένο σχέδιο που να την μπλέκει σε κυκλώματα εκμετάλλευσης ή ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποστήριξε ότι γνώρισε τον 66χρονο μέσω μιας φίλης του και πως απλώς τους έφερε σε επαφή μέσω συνομιλίας, ενώ μετά αντάλλασσαν μόνοι τους τηλέφωνα.

Ο 66χρονος από την Πρέβεζα που συνομιλούσε με την Μυρτώ το μοιραίο βράδυ λίγο πριν χάσει τη ζωή της, λέει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και πως είναι και ο ίδιος θύμα.

Όπως είπε, το βράδυ εκείνο δέχτηκε βιντεοκλήση από την κοπέλα, την είδε ντυμένη να κάθεται έξω, αλλά δεν παρατήρησε κάτι ύποπτο ούτε κάποιον άλλο μαζί της.

Μηνύματα που αντάλλαξε η 19χρονη με τη μητέρα της λίγες ώρες πριν δείχνουν ότι τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία. Η κοπέλα είχε πει ότι βρισκόταν έξω με τον φίλο της, χωρίς να υπάρχει ανησυχία.

Μυρτώ: Μαμά είμαι έξω. Κλείσαμε με τον Ο… σπίτι

Μητέρα: Εντάξει ζωή μου. Με ποιον Ο…;

Μυρτώ: Τον φίλο μου

Μητέρα: Τον ξέρω;

Παράλληλα, κατέθεσαν και οι ιδιοκτήτες της πανσιόν, οι οποίοι τόνισαν ότι δεν διέγραψαν υλικό από τις κάμερες και ότι είχαν εκδώσει αποδείξεις εκείνο το βράδυ.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας συνομιλίες και στοιχεία από κινητά τηλέφωνα, προσπαθώντας να καταλάβουν ακριβώς τι συνέβη και ποιοι εμπλέκονται.