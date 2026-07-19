Θερινές εκπτώσεις: Πολύ αυξημένη η κίνηση στα ανοιχτά καταστήματα σε Ερμού και Αιόλου

Με τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά, η κίνηση στην Ερμού αλλά και σε άλλους εμπορικούς δρόμους είναι αυξημένη εξαιτίας των θερινών εκπτώσεων.

Αθηναίοι και τουρίστες, παρά την έντονη ζέστη, κάνουν τις βόλτες τους στα μαγαζιά που έχουν τις μεγάλες θερινές εκπτώσεις τους, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που βγαίνουν «φορτωμένοι» με σακούλες.

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Άλλοι κάνουν διερευνητικές επισκέψεις στα καταστήματα, συγκρίνοντας τιμές.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ενώ το προτεινόμενο ωράριο για τις θερινές εκπτώσεις είναι από τις 11.00 έως τις 20.00. Ωστόσο, οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Οι υψηλές θερμοκρασίες βέβαια δεν φαίνεται να εμπόδισαν πολλούς στο να πάνε για τα ψώνια τους, με την αγορά να εκτιμά ότι μεγαλύτερη κινητικότητα θα καταγραφεί αργά το απόγευμα.