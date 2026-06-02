Ιωάννινα: Σε γκρεμό 20 μέτρων έπεσε αυτοκίνητο – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

«Άγιο» είχε ο 21χρονος οδηγός αυτοκινήτου, που κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων στην περιοχή των Ιωαννίνων, το πρωί της Τρίτης (2.6.26).

Όλα συνέβησαν ένα χιλιόμετρο πριν το χωριό Λυγγιάδες Ιωαννίνων όταν ο 21χρονος, που είναι δόκιμος πυροσβέστης και μετέβαινε στη σχολή του στην Πτολεμαΐδα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατέληξε στον γκρεμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ και οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Ο νεαρός τραυματίστηκε ελαφρά και είναι καλά στην υγεία του.