Θεσσαλονίκη: 13χρονος και δύο φίλοι του δέχτηκαν άγρια επίθεση από ομάδα 7 ατόμων

Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος, ενώ ο δεκατριάχρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με τραύματα στο κεφάλι
Περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ένα παιδί μόλις 13 ετών, μαζί με δύο φίλους του δέχτηκαν άγρια επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκης.  

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο έφηβος βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του σε πλατεία της Θεσσαλονίκης όταν δέχτηκαν επίθεση με ξύλα από ομάδα 7 ατόμων. 

Αρχικά ο 13χρονος και οι δύο φίλοι του πλησίασαν σε μία παρέα από κοπέλες και στη συνέχεια δέχτηκαν άγρια επίθεση από παρέα επτά ατόμων με ξύλα. 

 

Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος, ενώ ο δεκατριάχρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με τραύματα στο κεφάλι.

