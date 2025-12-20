Θεσσαλονίκη: 13χρονος που αγνοούνταν βρέθηκε σε σπίτι Τούρκων που ερευνούσε η ΕΛΑΣ – Κατηγορούνται για αρπαγή

Σε ελέγχους που έκανε η ΕΛΑΣ σε σπίτια στην Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκε ένας ανήλικος που τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί και τον αναζητούσαν.

Το πρωί της Παρασκευής 19.12.2025, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη βοήθεια αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων στην οποία βρέθηκε ο ανήλικος που ήταν δηλωμένος αγνοούμενος από την 1η Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, έγιναν έρευνες σε τρία σπίτια και προσήχθησαν 4 Τούρκοι υπήκοοι και ένας ανήλικος Έλληνας, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Ο 13χρονος βρέθηκε σε σπίτι όπου διέμεναν δύο Τούρκοι υπήκοοι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ένας εξ αυτών συνελήφθη, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης βάρους 0,6 γραμμαρίων.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας, ενώ σε βάρος και των δύο Τούρκων σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση αρπαγής ανηλίκου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

