Θεσσαλονίκη: 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας «έκαψε» 10 κόκκινα φανάρια στη Τσιμισκή και συνελήφθη

Παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, η μοτοσικλέτα του ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ»
Ούτε 1, ούτε 2 αλλά 10 κόκκινα φανάρια επί της Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, παραβίασε το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου ένας οδηγός μοτοσικλέτας. Όπως είναι λογικό, αστυνομικοί που περιπολούσαν τον συνέλαβαν.

Ο 20χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πέρα από αυτό, παραβίασε και τα 10 κόκκινα φανάρια και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή Παλαιού Σταθμού. Παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε.

Ο 20χρονος, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

