Θεσσαλονίκη: 24χρονος καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση για τον ξυλοδαρμό της εγκύου συζύγου του

«Θέλω να είμαστε μαζί, αλλά να μην με ξαναπειράξει», κατέθεσε η 22χρονη
Σε 4 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε 24χρονος ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξυλοδαρμό με θύμα την 22χρονη έγκυο σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεση ξυλοδαρμού οδηγήθηκε στο αυτόφωρο ύστερα από καταγγελία της 22χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία διανύει τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η αφορμή για την καταγγελία ήταν το γεγονός ότι εκείνος την χτύπησε δυνατά με το πόδι του κατά τη διάρκεια τσακωμού του.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η καταγγέλλουσα περιέγραψε ακόμα δύο περιστατικά σωματικής βίας, που υπέστη το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Τον Δεκέμβρη εκείνος φαίνεται να τη χτύπησε χτύπησε με γροθιά στο λαιμό ενώ στο παρελθόν είχε βγάλει και μαχαίρι για να την απειλήσει.

Απευθυνόμενη προς το δικαστήριο ζήτησε να την προστατεύσει. «Θέλω να είμαστε μαζί, αλλά να μην με ξαναπειράξει», ανέφερε η 22χρονη.

Από την πλευρά του, ο 24χρονος, με καταγωγή από τη Συρία, αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Αγαπώ τη γυναίκα μου και δεν μπορώ μακριά της, περιμένουμε το παιδί μας», είπε στην απολογία του. Για το περιστατικό όπου λέγεται ότι την χτύπησε με το γόνατο, εκείνος είπε ότι την ακούμπησε καταλάθος όταν τσακώνονταν επειδή είχε χάσει το πορτοφόλι της. 

Αυτό βέβαια δεν έπεισε το δικαστήριο το οποίο τον καταδίκασε σε 4 χρόνια φυλάκισης.

