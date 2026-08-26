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Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 3 κιλά ηρωίνης έκρυβε ένας άνδρας που συνελήφθη σε αστυνομική επιχείρηση

Οι αστυνομικοί βρήκαν 4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων
ΦΩΤΟ ΕΛ.ΑΣ.
ΦΩΤΟ ΕΛ.ΑΣ.
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Με χειροπέδες βρέθηκε ένας άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, το πρωί της Τετάρτης (26/8/26) κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε ηρωίνη και σκόπευε να την διακινήσει στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, έγινε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

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Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτι, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 38 γραμμαρίων, κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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