Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ο τραγικός ρόλος των παιδιών μετά το φονικό – Ο 19χρονος γιος μετέφερε τη νεκρή μητέρα του ενώ η 16χρονη κόρη καλούσε τη Αστυνομία



Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως, για τη γυναικοκτονία στο χωριό Διαλαμπής της Ροδόπης το μεσημέρι της Τετάρτης (26.08.2026), με έναν 53χρονο να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου την γυναίκα του και μητέρας των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας για την γυναικοκτονία στη Ροδόπη, ο 53χρονος φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και ήπιε φυτοφάρμακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνθρωπος που ενημέρωσε την Αστυνομία για τα όσα φρικτά συνέβησαν, ήταν η 16χρονη κόρη του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησε στις 13.15 το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8/26) λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε την μητέρα της στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Ο 19χρονος γιος της οικογένειας, είναι ο άνθρωπος που μετέφερε την μητέρα του στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο πατέρας, μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο, μετά την κατάποση φυτοφαρμάκου αλλά και τον αυτοτραυματισμό του στην κοιλιά, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή το 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές το 2022 οπότε είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή, μετά από καταγγελία της άτυχης γυναίκας.

Σήμερα, το ζευγάρι από την Αλβανία, ήταν πλέον σε διάσταση. Η γυναίκα δούλευε σεζόν και γύρισε στο χωριό για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της.

Το πιο σοβαρό τραύμα που φαίνεται πως ήταν αυτό που της στέρησε τη ζωή, ήταν αυτό που δέχθηκε με μαχαίρι στο λαιμό της.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται, φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο». Φέρεται να έχει τραύμα στην κοιλιά του, ενώ ήπιε πετρέλαιο στην προσπάθειά του να αυτοκτονήσει.