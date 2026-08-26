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Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 42χρονη από την Τουρκία με Ερυθρά Αγγελία για ναρκωτικά

Η 42χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Στη σύλληψη μίας 42χρονης υπηκόου Τουρκίας διωκόμενης με Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών Αρχών προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνέλαβαν στη Θεσσαλονίκη μία 42χρονη υπήκοο Τουρκίας.

Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών.

Η 42χρονη οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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